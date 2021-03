Secondo quanto riportato dalla testata spagnola Estadio Deportivo, il Real Betis nella prossima finestra di mercato potrebbe acquistare un calciatore azzurro come prossimo terzino destro.

In questo caso, stiamo parlando di Elseid Hysaj, in scadenza di contratto. Infatti, l’attuale terzino degli spagnoli, Emerson Royal, passerà al Barcellona in estate e tra i candidati per sostituirlo c’è l’albanese ma non solo: in lista, dalla Serie A, anche D’Ambrosio e Bruno Peres.