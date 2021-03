PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Il gallo canta Vittoria”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio al successo dell’Italia per 2-0 contro la Bulgaria. In particolare l’articolo sottolinea il gol sul rigore del gallo Belotti dedicato alla figlia Vittoria. A chiudere la partita ci pensa Locatelli che con un siluro sigla il 2-0. Spazio anche a Prandelli che scatena la sua ira contro gli haters del web. Nel taglio basso anche un’intervista esclusiva a Walter Zenga che ha espresso la sua idea sui due portieri delle milanesi: Donnarumma e Handanovic. Spazio anche a un altro portiere, ovvero a Buffon che pensa a un futuro lontano dalla Juventus per un posto da titolare.