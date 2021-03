L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio all’Italia, che dopo l’Irlanda, batte anche la Bulgaria per 2-0. Spazio anche a Ronaldo al quale non è stato convalidato il 3-2 valido contro la Serbia perchè non essendoci la goal line technology gli arbitri non hanno potuto rivedere se la palla avesse oltrepassato o no la linea. Articolo di spalla c’è Prandelli che trova oltrepassato il limite per chi l’ha preso come bersaglio sui social.