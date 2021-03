Marco Verratti e Alessandro Florenzi, lasceranno il ritiro della Nazionale e non prenderanno parte alla sfida Lituania-Italia in programma per mercoledì.

Il centrocampista ha accusato di un trauma contusivo alla coscia sinistra rimediato durante il match di ieri sera contro la Bulgaria. È stato sottoposto a dei controlli che ne hanno confermato l’indisponibilità. Mentre il terzino accusa di un affaticamento muscolare, e in via precauzionale sarà escluso dalla lista dei convocati.