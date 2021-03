Il CT del Belgio Roberto Martinez ha parlato in conferenza stampa della gestione dei big per la prossima sfida contro la Bielorussia.

“Lukaku e De Bruyne di sicuro non giocheranno 90 minuti. In Nazionale bisogna allenarsi bene e mostrare cosa sai fare, inoltre ci sono molte competizioni e non bisogna perdere tempo. Mertens? Verrà valutato dopo la seduta di oggi, vedremo se sarà in forma”.