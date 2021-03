Roberto Mancini, Ct della Nazionale, in un’intervista rilasciata alla Rai, ha risposto ad una domanda riguardante un eventuale allargamento delle rose per la fase finale dell’Europeo:

“Allargare la rosa a 25 o 26 calciatori potrebbe essere una cosa positiva, perché la stagione è stata durissima. E poi, non si mai: può capitare che, durante il torneo, qualcuno prenda il covid. Poi, diventa difficile andare a cercare altri giocatori. Anche perché sarebbero tutti in vacanza. Questa eventualità, nel caso in cui l’Uefa decidesse, mi troverebbe assolutamente d’accordo”.