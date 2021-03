Malesani: “Ogni squadra avrebbe bisogno di un Insigne! Gattuso? Merita la conferma”

Alberto Malesani, ex allenatore, è intervenuto durante Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Napoli e di Insigne. Le sue parole:

“Insigne non aveva bisogno della Nazionale per far vedere che è un gran giocatore. Tutti gli allenatori vorrebbero avere uno come lui, perché fa assist, gol e anche la fase difensiva. È sicuramente un valore aggiunto per la Nazionale, un punto di riferimento per il Napoli, un leader. Nelle squadre di calcio ci vogliono giocatori così. Lorenzo è uno di questi, è fondamentale nello spogliatoio”.

“Gattuso? Deve continuare così, è sulla buona strada. È un allenatore ancora giovane, ha grinta, quella che aveva anche in campo, e sa trasmetterla ai calciatori. Io non l’ho visto allenare, ma sto seguendo il Napoli. Non conosco il rapporto tra lui e De Laurentiis, ma i numeri dicono che merita la conferma”.