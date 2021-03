Kozminski: “Mi aspetto Zielinski leader in un big match”

Marek Kozminski, vice-presidente della Federcalcio polacca, si è espresso su Piotr Zielinski alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Zielinski ha preso la squadra per mano. È cresciuto notevolmente e sta avendo un’ottima continuità di rendimento. Adesso ce lo aspettiamo leader in campo anche in una partita di livello come quella che giocheremo in Inghilterra. La positività al Covid di Skorupski ci ha colpito. La sua situazione va monitorata ogni giorno. È chiuso in albergo, ma non sta male”.