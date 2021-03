Antonio Ottaiano, ex agente di Insigne, ha parlato del capitano azzurro ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Ha sempre dimostrato di essere un grande calciatore, non capisco chi storceva il naso. Capita a tutti di avere dei momenti no, anche al più grande di sempre. Rinnovo? È prematuro dire se è complicato o semplice, come tutti i contratti è necessario che le parti trovino un punto d’incontro “.