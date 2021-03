Il Roma – Da Sabato 11 finali per la lotta Champions

Il Napoli, a partire da Sabato alle 15:00 comincerà il forcing finale decisivo per la Champions, 11 partite decisive per centrare l’obiettivo stagionale.

Come riportato da Il Roma, sabato con il Crotone, poi il recupero con la Juve, successivamente a Genova con la Samp e poi i due big march in casa con Inter e Lazio. All’andata il punto di svolta in negativo furono proprio i due big match, dove arrivarono 0 punti, nel primo caso per un po’ di sfortuna, nel secondo forse per la peggior prestazione dell’annata.

Il Napoli arriva a questo forcing finale però con uno spirito diverso, nelle ultime 5 partite 4 vittorie ed un pareggio con 13 punti conquistati, tra cui le vittorie a Roma ed a Milano; c’è anche il fattore emergenza, ormai da considerarsi passata; dopo la sosta si recupereranno anche Rrahmani e Petagna, in infermeria è rimasto solo il malcapitato Ghoulam. I presupposti ci sono tutti, ora bisogna fare sul serio, 11 partite, fare più punti possibili per andare in Champions.