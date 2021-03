Il Mattino – Insigne uomo chiave della Nazionale, ormai è leader anche con Mancini

Lorenzo Insigne sta dando dimostrazioni importantissime, anche in Nazionale dov’è diventato un punto fermo per Mancini che nelle due gare con Irlanda del Nord e Bulgaria gli ha fatto saltare solo 6 minuti, nel primo match.

Come riportato da Il Mattino, il capitano del Napoli assume una chiave tattica differente rispetto al lavoro che fa con il Napoli, con la Nazionale, Insigne gioca un po’ più vicino alla porta, ha meno compiti di prima costruzione. La composizione del centrocampo della Nazionale gli evita anche i grandissimi ripiegamenti che gli vediamo fare in maglia partenopea, ma fa sì che anche in fase di non possesso Insigne possa pressare più vicino alla porta.

In due partite, Insigne ha realizzato 2 assist, uno per Berardi ed uno per Locatelli confermando come sia un epicentro tecnico continuo, sempre più decisivo con qualsiasi maglia.