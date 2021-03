Vincenzo Grifo, calciatore in forza al Friburgo, non potrà partire per la Lituania in vista della sfida per le qualificazioni al Mondiale del 2022 contro la Nazionale baltica.

Il motivo è che il giocatore, residente in Germania, non può accedere a causa delle restrizioni imposte dal governo tedesco, e tra questi paesi c’è la Lituania. Dunque, l’ala lascia in anticipo il ritiro di Coverciano e tornerà in Germania.