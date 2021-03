Gazzetta – Fabian in vendita: ADL fissa il prezzo

Fabian Ruiz ultimamente sta fornendo grandi prestazioni, sembra essere uno degli elementi tecnici più importanti della squadra ma sembra essere uno dei possibili partenti per la rivoluzione estiva che il Napoli potrebbe mettere in atto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista spagnolo interessa a tante squadre in guro per l’Europa, soprattutto in Spagna destinazione gradita dal calciatore che tornerebbe a casa.

Aurelio De Laurentiis ha già fatto filtrare che non farà sconti, qualsiasi sia l’acquirente del calciatore; il prezzo fissato per Fabian è 50 Milioni di Euro, chiunque voglia acquistare il calciatore non può scendere sotto questa cifra.