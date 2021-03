Di Gennaro: “Mancini sta facendo un grande lavoro. Insigne? Ha volontà di essere leader”

L’opinionista Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di Radio Marte della Nazionale, facendo anche il punto su Lorenzo Insigne.

“Mancini? Dopo la mancata qualificazione agli scorsi Mondiali, ero fiducioso che nascesse un nuovo ciclo. L’attuale CT si interessa molto dei giovani e sta puntando su di loro, un esempio è quando convocò Zaniolo nonostante non avesse mai esordito in Serie A”.

“Insigne? E’ migliorato e lo ha fatto anche passando dagli errori, ha la volontà di essere leader. Ora è in una squadra che ha un’idea di gioco e lui si esalta, esprime tutte le sue qualità come con Sarri. Gattuso, come Mancini, sfrutta al meglio le caratteristiche dei propri giocatori”.