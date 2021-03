Delio Rossi: “Il Napoli ha avuto numerosi infortuni”

Delio Rossi, allenatore, ha parlato a Il Sogno Nel Cuore, trasmissione in onda su 1 Station Radio di temi riguardanti il Napoli.

“Fui vicino al Napoli quando era in Serie C, agli albori dell’epoca AdL, fui costretto a dire di no perché allenavo il Lecce in Serie A. Al Napoli hanno avuto numerosi infortuni, qualcosa di impronosticabile in questa annata, chi fa paragoni con i campionati precedenti commette un errore. Ci sono delle variabili che sfuggono, con una rosa al completo il Napoli è di un livello, e con giocatori di livello assenti, è ovvio che il livello è più basso”.

“Cavani è il giocatore più forte fisicamente che abbia mai visto. Aveva la forza di presentarsi davanti al portiere avversario e poi andare a contrastare sulla fascia l’attaccante avversario. Arrivava sotto porta 4-5 volte, e quando ti capita così, prima o poi segni. Giocatore formidabile, all’epoca era giovane ma si intravedevano le sue potenzialità. I disguidi con Zamparini arrivarono proprio quando decise di cedere Cavani ad una diretta concorrente, ovvero il Napoli. Chiesi di cederlo all’estero, ma alla fine lo prese De Laurentiis“.