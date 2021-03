De Nicola: “Koulibaly recuperabile. Sulla sosta Nazionali…”

Alfonso De Nicola, ex responsabile dello staff medico del Napoli, ha parlato a Marte Sport Live, trasmissione in onda su Radio Marte. Di temi come infortuni e sosta delle nazionali.

“L’infortunio di Koulibaly è recuperabile. Una volta De Sanctis ebbe una lussazione al dito e continuò nella sua attività senza problemi, proseguì anche la partita perché gliela ridussi. Un problema serio come una lesione di un tendine va tenuto in considerazione, generalmente la lussazione del dito rientra”.

” Da una parte eravamo contenti per loro che andavano in Nazionale, dall’altra c’erano delle preoccupazioni. Quando Milik si infortunò, mi chiamò immediatamente il medico della Nazionale polacca. Il presidente mi chiedeva di recuperarlo il prima possibile e lo tenevo informato di tutto”.