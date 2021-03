Lorenzo Insigne presente in una speciale classifica stilata dal Cies, che va valutato il rendimento dei giocatori indipendentemente dalla posizione in campo. Infatti, secondo l’osservatorio dei dati sportivi, il capitano azzurro è secondo in Serie A, alle spalle di Ronaldo, e nono in Europa. In esame sono stati presi i calciatori con almeno i due terzi del minutaggio disponibile dall’1 gennaio 2021.

Di seguito la top 10 europea:

Questa, invece, la classifica della Serie A: