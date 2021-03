Rino Cesarano, giornalista, ha parlato a Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli degli obiettivi dei partenopei e della corsa per la Champions League: “Per me il Napoli raggiungerà il piazzamento in Champions. La squadra è convinta di poter esprimere un gioco, si diverte, ha trovato in Insigne il suo leader. Ovviamente anche le altre daranno battaglia, penso all’Atalanta o alla Juventus. Sarà importante il recupero”.