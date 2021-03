Non solo il Napoli su Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina classe ’97. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il serbo è nel mirino di molte big della Premier League come Manchester United e Liverpool. Per il momento però, il difensore deve riscattarsi dalle ultime prestazioni sottotono e ripartire per lottare per la salvezza della Fiorentina.