Alle 14 la prima offerta di Sky alla Lega: la cifra è ritenuta bassa dai club

Nicolò Schira, giornalista, ha riportato le ultime novità legate al futuro del calcio italiano a livello televisivo, con Sky che sta spingendo per trasmettere insieme a DAZN tre dei dieci match nella prossima stagione:

Alle 14 #Sky consegnerà all’ad della Lega De Siervo l’offerta per trasmettere 3 gare in coabitazione con #Dazn per il 2021-24. La prima proposta (presentata venerdì da Sky) da €70M è bassa: i club ne vogliono 130. Alle 18.30 l’assemblea della #SerieA metterà ai voti la decisione— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 28, 2021