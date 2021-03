Accardi: ”Gattuso ha ripreso quota solo grazie agli ultimi risultati”

Nel corso di ”Marte Sport Live” su Radio Marte, è intervenuto l’agente Beppe Accardi, per parlare di calcio e soprattutto del Napoli. Ecco di seguito le sue dichiarazioni:

”Il momento è difficile, ma i club nonostante sembrino in difficoltà investono cifre importanti sul mercato. Alcune squadre chiedono di spendere di meno e invece alla fine spendono più di tutti. Per quanto riguarda Gattuso, ha fatto un buon lavoro. Nel calcio conta la vittoria e infatti non subisce più critiche perchè è tornato a lottare per la Champions”.