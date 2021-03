Verso il rientro in campo – Gattuso lavora su tre giocatori in particolare

Il Napoli continua gli allenamenti a Castel Volturno. Quasi un universo parallelo quello che divide gli azzurri del Napoli e quelli della Nazionale, ma Gattuso non ci pensa, ed è concentrato sui suoi e sul recupero dei giocatori ancora ai box. Infatti per il tecnico l’obiettivo è recuperare Petagna e Rrahmani ancora fuori, ma grazie al lavoro sul campo stanno pian piano riprendendo la forma, possibile la loro presenza fra i convocato con il Crotone. Ma per Gattuso la priorità più grande si chiama Manolas. Infatti come rivelato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, pare che Ringhio abbia iniziato un piano d’allenamenti su misura per il greco, per fargli riguadagnare la sua condizione d’oro, il tutto finalizzato ad averlo al meglio per la gara con la Juventus per (ri)stabilizzare la coppia Koulibaly-Manolas.