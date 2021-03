Venerato: “Addio Hysaj? Ci penserei due volte, è un calciatore duttile”

Il giornalista RAI ed esperto di mercato, Ciro Venerato, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli e ha parlato del possibile addio di Elseid Hysaj:

“Sarebbe un grande errore perdere Hysaj, non è detto che il Napoli ci vada a guadagnare con l’eventuale sostituto. Hysaj è duttile, gioca sulle due fasce. Un giovane, un buon terzino destro, costa almeno 6-7 milioni minimo, poi devi dargli un ingaggio almeno da 600-700mila euro? Se fai la somma e valuti il rinnovo di Hysaj, che è una certezza, non so se il Napoli ci andrà a guadagnare. Per me sarà un rimpianto l’eventuale addio dell’albanese. Io, ripeto, confermerei Hysaj. Conterei fino a dieci prima di perderlo dandolo alle rivali del campionato. La Juve fa scuola: ha vinto coi giocatori storici, con lo zoccolo duro che resiste. Anche il Napoli deve continuare ad averlo