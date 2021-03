Le Nazionali sono da anni un rischio per la salute e l’incolumità dei giocatori, tanto che Aurelio De Laurentiis ha sempre criticato la gestione di queste partite.

Ieri, il Napoli ha vissuto un intero spavento perché è uscito anzitempo nella sfida con il suo Belgio, Dries Mertens, il folletto di Napoli: in particolare, il belga sentiva un forte dolore alla spalla per una caduta.

Oggi il belga si è sottoposto ai primi accertamenti e sembra che la diagnosi sia di una lussazione non grave; in particolare, Mertens già non sente dolore e ha rassicurato anche mister Gattuso sulle sue condizioni.

Ma, il Napoli vuole vederci chiaro su questo infortunio, per cui lo staff medico farà sostenere altri accertamenti giovedì prossimo, prima di prendere una decisione sul belga per la sfida con il Crotone. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.