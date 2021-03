SOCIAL – Jorginho motiva l’Italia

Jorginho, centrocampista del Chelsea, non è presente in Nazionale per un problema al ginocchio. Però il giocatore è assente solo fisicamente ma non mentalmente, infatti suona la carica sui social per supportare la squadra. L’ex Napoli ha repostato sulle stories Instagram la formazione ufficiale dell’Italia per la partita contro la Bulgaria motivando gli azzurri con la scritta: “Forza ragazzi”. L’taliano vorrebbe sicuramente essere presente in campo per dare una mano alla Nazionale, ma considerata l’impossibilità di esserci mostra la sua totale vicinanza alla squadra e ai compagni come meglio può fare. Di seguito la storia Instagram dal profilo ufficiale di Jorginho:

https://instagram.com/stories/jorginhofrello/2539509438298745447?utm_source=ig_story_item_share&igshid=7wnza26cldjc