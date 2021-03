Serie A L’AD Dazn: L’abbonamento è conveniente, troveremo una soluzione per il digitale terrestre”

La piattaforma streaming DAZN ha acquisito i diritti di trasmissione dell’intera Serie A per il prossimo trienno 2021 – 2024.

L’amministratore delegato Veronica Diquattro ha rilasicato un’intervista alla gazzetta dello Sport.

Le sue parole:

“È chiaro che anche noi evolveremo e creeremo momenti informativi sempre più ricchi. Ma sapendo che il nostro studio è lo stadio. In questi anni lo abbiamo dimostrato. Ci piace offrire agli abbonati la sensazione di essere in contatto con l’azione. Dentro le emozioni. E proseguiremo così. Abbiamo una grande responsabilità, vogliamo raccontare la serie A nel modo migliore. Ci sarà un “luogo Dazn”, ma sempre con un linguaggio fresco e giovane. Sicuramente non lo chiameremo mai studio.

Crediamo che la nostra offerta possa aiutare il cammino dell’evoluzione tecnologica verso standard più europei. Comunque stiamo pensando anche a un canale sul digitale terrestre per chi dovesse avere problemi di connettività“.