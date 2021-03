Repubblica – Il Napoli è pronto a ripartire da Zaccagni: diversi calciatori in bilico

Il Napoli alla fine di questa stagione andrà inevitabilmente incontro ad una rivoluzione; il primo innesto sarà Mattia Zaccagni.

Secondo il Giornale Repubblica, l’esterno del Verona è pronto a vestire i colori azzurri a partire dalla prossima stagione, l’accordo tra la società scaligera ed il Napoli è cosa fatta ed il colpo si farà.

In uscita ci sono Maksimovic ed Hysaj, che a fine contratto lasceranno Napoli per altre destinazioni. Servirà una cessione eccellente che probabilmente sarà Fabian Ruiz, mai entrato al centro del progetto partenopeo, che potrà lasciare la città a fine stagione; in bilico i nomi di Mario Rui e Meret, entrambi alla ricerca di più spazio, su questo sarà fondamentale il nome del prossimo allenatore.