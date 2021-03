Quagliarella e l’amarezza per quel gol mancato da centrocampo: “A Napoli uno solo c’è riuscito”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Fabio Quagliarella ha raccontato alcune delle sue più belle emozioni in carriera, ma in particolare colpisce un aneddoto sull’esperienza nel suo Napoli e quel gol sfiorato all’esordio da centrocampo:

“Ricordo bene quell’esordio col Napoli al vecchio San Paolo. Feci un tiro da centrocampo, ma per poco non feci gol, traversa piena. Sul momento ho subito pensato: ‘L’ultimo che ha fatto gol da qui si chiamava Diego’. Tuttavia quell’anno segnai undici reti, ma sarei stato più contento se avessi fatto solo quel primo gol, sarebbe stato magico. In realtà oggi posso dire che a Napoli di gol ne ho fatto solo uno. Quello da centrocampo. Quella traversa mi dà un fastidio che neppure immagini“.