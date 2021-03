Andrea Petagna, dopo un mese e mezzo in cui è stato costretto ai box a causa di un infortunio, è pronto a tornare nella lista dei convocati contro il Crotone per la sfida in programma sabato prossimo. Gennaro Gattuso avrà, così, tutti i pezzi dell’attacco a disposizione. Ad annunciarlo è Raffaele Auriemma su Tuttosport.