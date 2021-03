Secondo quanto riporta La Repubblica, per il Napoli sono in partenza Hysaj, Maksimovic e Koulibaly, i quali dovrebbero lasciare a fine stagione. La società lavora dunque per il futuro, individuando i sostituti in Nikola Milenkovic, il quale sembra essere arrivato al capolinea con la Fiorentina e Marcos Senesi in forza al Feyenoord, da tempo seguito dagli azzurri.