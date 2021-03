Mancini: “Rigore? Lo doveva calciare Belotti. Soddisfatto? Si, le partite sono tutte difficili”

Roberto Mancini, allenatore della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai per commentare la vittoria contro la Bulgaria: “Punteggio pieno siete soddisfatti? Le partite sono tutte molto difficili soprattutto quando affronti squadre molto difensive. Italia con più difficoltà? Visto il momento della stagione per me abbiamo visto una buona squadra. Partite facili non esistono, se si trovano difficoltà è per la bravura delle altre squadre nel non farti trovare spazio. Sensi? Ha fatto un ottima partita. Locatelli? Ha giocato bene qui ma anche a Parma. Gli errori purtroppo capitano. Bisogna sempre cercare di fare un altro gol. Rigore? Lo doveva calciare Belotti era già stato deciso e provato. Non mi sembra che le altre nazionali vincono 7/8-0 in questo momento di stanchezza dei giocatori. La differenza reti è importante ma noi cerchiamo di battere la Svizzera”.