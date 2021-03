L’Italia vince per 2-0 in Bulgaria. Apre le danze Belotti, alla fine di un primo tempo non brillante, che trova il gol dell’1-0 sul rigore. Il raddoppio è siglato da Locatelli che viene trovato da Insigne e trova un’ottima conclusione sul secondo palo. Primo tempo sofferto ma quando il match si è sbloccato hanno trovato un buon gioco.