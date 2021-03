Finisce 1-0 il primo tempo tra Italia e Bulgaria. A sbloccare il risultato è Belotti grazie a un rigore al 43′ guadagnato da lui stesso. Palla in profondità di Insigne per Belotti che entra in contatto con un difensore bulgaro e l’arbitro decreta il rigore. L’attaccante dedica il gol alla figlia Vittoria, nata quando Andrea aveva il Covid.