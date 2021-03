Inter – Handanovic negativo al Covid: restano tre i nerazzurri positivi

L’Inter, saldamente prima in classifica, ha saltato l’ultima partita in programma Sabato 20 a San Siro contro il Sassuolo per l positività al Coronavirus di 4 calciatori.

La squadra di Antonio Conte, dopo gli ultimi test effettuati in giornata ha recuperato Samir Handanovic che è risultato negativo al test molecolare e potrà tornare ad allenarsi dopo la visita medica d’idoneità. Restano dunque positivi Danilo D’ambrosio, Stefan De Vrij e Matias Vecino che effettueranno il test nei prossimi giorni, da lì si capirà se potranno essere arruolabili per la trasferta a Bologna al rientro dalla sosta.