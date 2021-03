Il Napoli femminile, nel suo primo campionato in massima serie, si sta rendendo protagonista di una rimonta pazzesca, dopo un inizio di campionato totalmente disastroso da parte delle azzurre.

Oggi la partita è stata abbastanza combattuta, anche se con un inizio choc per le azzurre: infatti, l’Empoli femminile, l’avversaria odierna delle azzurre, ha fatto un uno-due in 5 minuti con i due esterni d’attacco, Prugna e Glionna.

Ma il Napoli femminile riesce a rimettere la partita in sesto con prima il goal di Cofferata e poi su rigore il goal de 2-2 della Huchet.

Huchet, che dopo 20 minuti della ripresa, è brava a piazzarla dal limite dell’area e a freddare il portiere avversario. Purtroppo la gioia per questa rimonta resta in gola, come un urlo strozzato, in quanto in mischia la Cinotti realizza il 3-3 per gli ospiti e regala 1 punto all’Empoli Ladies.

Con questo punto, il Napoli femminile aggancia la San Marino Accademy al terz’ultimo posto e si porta al di fuori della zona retrocessione.