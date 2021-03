Gravina: “Riforma inadatta…”

Durante la video conferenza ‘La riforma dell’ordinamento sportivo’, ha rilasciato le sue dichiarazioni, Gabriele Gravina :

“Non voglio sminuire la riforma, ma non temo di dire una cosa errata se affermo che è una legge inadatta a conformarsi alla realtà dei fatti, se non si fa ricorso a delle forzature che molto probabilmente porteranno sforzi e sacrifici che non sono sostenibili per tutte le nostre componenti” – Fonte Fcinternews.it –. Di questo tratta la nostra preoccupazione. Stilata come un tipo di riforma dei diritti ma io credo che imporre un quadro generale di norme a un sistema che non è in grado di applicarle. Vi è un provvedimento normativo che oggi presenta norme che il nostro sistema non è in grado di applicare. E’ la migliore maniera possibile per non riconoscere quei diritti“.