Gazzetta – Napoli pronto ad una rivoluzione a centrocampo: solo un nome sicuro di restare

Il Napoli della prossima stagione avrà un volto diverso rispetto a quello odierno, uno dei reparti che subirà più variazioni sarà il centrocampo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la società non intende trattare con il Chelsea per il riscatto di Tièmouè Bakayoko che tornerà a Londra; in bilico anche Stanislav Lobotka che non ha dato le garanzie sperate e che potrebbe essere piazzato altrove, da decifrare la situazione di Fabian Ruiz che è sicuramente il centrocampista con più valore e più mercato, Giuntoli valuterà un’eventuale cessione.

E’ sicuro della permanenza Diego Demme che è l’unico del reparto che ha dato garanzie e su cui il Napoli intende ripartire.