Gazzetta – Maurizio Sarri al Napoli? Il tecnico vuole con sé un calciatore della Juve, è il suo pupillo

Maurizio Sarri, attualmente senza squadra, è uno dei possibili successori di Gennaro Gattuso per la panchina azzurra. Il tecnico toscano, nella sua esperienza alla Juventus, è rimasto colpito dalle doti tecniche di Paulo Dybala, suo pupillo. La Joya andrà in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ha ancora ricevuto un’offerta concreta. Nel frattempo, Sarri è in attesa di conoscere il suo futuro e se ci saranno le condizioni economiche necessarie, l’allenatore non esiterà a chiedere di avere l’argentino in squadra. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.