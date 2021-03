Focus – Verso Napoli Crotone: gli indisponibili e chi recupera

Il Napoli al rientro dalla sosta sarà impegnato Sabato 3 Aprile alle 15:00 al Diego Armando Maradona contro il Crotone.

QUI NAPOLI: Il club Partenopeo può ormai dichiarare passata l’emergenza infortuni, dopo la sosta infatti torneranno anche Rrahmani e Petagna; l’unico indisponibile è il lungodegente Ghoulam, che dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro starà fuori fino alla prossima stagione.

Contro il Crotone sarà indisponibile anche Kalidou Koulibaly che salterà il match per squalifica, da valutare le condizioni di Dries Mertens il cui allarme sembra rientrato

QUI CROTONE: La squadra di Serse Cosmi dovrà fare a meno dei due ex Luperto ed Ounas e di Cigarini, tutti infortunati; oltre agli infortuni l’allenatore della formazione calabra dovrà fare i conti anche con la squalifica di Petriccione, il centrocampo crotonese quindi può essere considerato in emergenza vista la mancanza di due giocatori chiave, a guidare l’attacco ci saranno i soliti Simy e Messias, in un gran momento.