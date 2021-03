De Zerbi: “Futuro? Sono pronto a una big. Io sono una persona spontanea. Lite con Locatelli e Boga? Vi spiego”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv per parlare delle ultime in casa Sassuolo e del suo futuro: “Big? Sono pronto a fare il salto di qualità. Però bisogna capire cosa si intende per big, perchè le pressioni che ci sono tipo a Foggia sono più alte di quelle dove sono oggi. I miei giocatori sanno che sono un tipo spontaneo. Locatelli e Boga? Abbiamo avuto scontri duri, ma perchè voglio il loro bene. Molte volte dimostrano meno di quello che valgono e non va bene devono migliorare la mentalità. Spero che capiscano e rimanga a loro un ricordo positivo di me”.