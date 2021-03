Jurgen Klopp vuole rinforzare il reparto difensivo per la prossima stagione e vede in Kalidou Koulibaly il compagno perfetto per affiancare Virgil Van Dijk. I Reds hanno già avanzato una prima offerta di 40 milioni, giusto per farsi un’idea e sondare il terreno. Sul senegalese è forte anche l’interesse dello United. Lo riferisce il Daily Express.