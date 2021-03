Serse Cosmi, allenatore del Crotone, ha parlato ai microfoni del quotidiano Il Mattino.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Ho vinto su tutti i campi di Italia, tranne che a Napoli. Non dobbiamo essere stupidi a non capire il valore degli azzurri, ma al contempo non dobbiamo rinunciare a ciò che possiamo dare in campo”.