Il Napoli si prepara alla volta finale del campionato, volata che partirà sabato prossimo, il 3 aprile, in casa contro il fanalino di coda Crotone, alla disperata ricerca di punti.

Sicuramente sulla carta la sfida per gli uomini di Gattuso è agevole, ma non bisogna sottovalutare nessun aspetto in Serie A, soprattutto quando si affronta una squadra in lotta per la salvezza.

Di sicuro il Napoli ha il vantaggio di avere una rosa sicuramente più forte dei pitagorici, ma non solo: infatti, come riporta il Corriere dello Sport, la squadra pitagorica ha anche alcune assenze importanti.

Infatti, saranno quasi sicuramente indisponibili gli ex azzurri Ounas e Luperto, due giocatori titolari per la squadra, e che si aggiungono a Petriccione, assente per squalifica.