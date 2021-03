CdS – Il Napoli dovrà risolvere il problema tra i pali: c’è bisogno di una scelta

Il Napoli da ormai più di due anni alterna i due portieri di partita in partita, riconoscendone il valore ma non dando continuità di prestazioni, soprattutto al giovane meret.

Il Corriere dello Sport riporta come il prossimo allenatore azzurro, dovrà risolvere questo problema facendo una scelta, puntare sull’esperienza di Ospina o sul giovane in rampa di lancio. Se dovesse essere scelto il primo, Alex Meret potrebbe lasciare la squadra su cui si è fiondato l’Everton del suo mentore Ancelotti, che lo vorrebbe per valorizzarlo.