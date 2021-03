Belotti: “Rigore? Dovevo batterlo io. Insigne? Il suo gesto”

Andrea Belotti, attaccante della Nazionale, è intervenuto ai microfoni di Rai nel post partita di Bulgaria-Italia: “Rigore? Si, in assenza di Jorginho abbiamo provato un po’ di rigori. Insigne mi ha concesso subito il pallone e io sono andato deciso. Arrabbiato per il palo? Eh sì, l’avevo vista dentro però ha preso uno strano andazzo. Momento difficile? Il Covid ha coinvolto tanti di noi, anche me. Colgo l’occasione per augurare pronta guarigione a tutti quelli che l’hanno preso. Veniamo anche da due stagioni di fila visto che tra la scorsa e l’attuale non c’è stata pausa. Questo è un grande gruppo. La squadra è veramente forte ed esprime un bel calcio. Esultanza? Dedicata a mia figlia Vittoria, la mia gioia più bella”.