Azzurri in Nazionale – Polonia-Andorra: c’è l’ex Milik fra i titolari, novità per Zielinski

Questa sera in campo per le Qualificazioni verso Qatar 2022 ci sarà la partita fra Polonia e Andorra. In campo per i bianco-rossi ci sono due vecchie conoscenze del campionato italiano a comandare l’attacco, Milik e Piatek, a centrocampo confermato ancora Zielinski dal primo minuto. Le formazioni:

POLONIA (4-3-1-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Platkovski, Rybus; Jozwiak, Krychowiak, Zielinski; Milik; Lewandowski, Piatek.

ANDORRA (4-4-2): Iker; San Nicolas, Garcia, E. Garcia, Alavedra; Pujol, Rebes, Vales, Marc Garcia; Sanchez, Martinez.