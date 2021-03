Azzurri in Nazionale – I risultati di Hysaj e Fabian Ruiz con Albania e Spagna

Gli azzurri in Nazionale continuano il loro cammino nelle qualificazioni verso Qatar 2022. In attesa di scoprire i risultati degli italiani e di Elmas impegnati alle 20:45, sono già scesi in campo con le rispettive Nazionali Elseid Hysaj e Fabian Ruiz.

L‘Albania ha perso ben 2-0 contro l’Inghilterra di Sterling e compagni. Per il terzino del Napoli ammonizione nella ripresa ma nonostante ciò Edi Reja lo ha tenuto in campo per tutti e 90 i minuti. Quanto a Fabian Ruiz invece vittoria in rimonta per la Spagna che contro la Georgia fa 2-1. Al 54′ Fabian viene sostituito, poco dopo arriva il pareggio di Thiago e nel finale decisivo il gol di Dani Olmo.