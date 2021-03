Il difensore del Nizza, in prestito dal Barcellona, Jean-Clair Todibo, ha parlato ai microfoni de L’Equipe.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Andare a Barcellona e non giocare fa schifo, non ho mai dato un aiuto alla squadra. Campionato vinto? Non c’è il mio contributo, ho giocato solo nella partita che è valsa il titolo”.