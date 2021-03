Regione Campania – Il report dettagliato della situazione vaccini al 27 marzo

Attraverso i propri canali social ufficiali, la Regione Campania ha diffuso poco fa il bollettino riportante il dettaglio della situazione vaccini aggiornato ad oggi, 27 marzo.

“Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha riguardato 523.269 cittadini; con la seconda dose sono stati vaccinati 237.577 campani. Il totale delle somministrazioni è pari a 760.846”. Si legge sul comunicato, che ricorda inoltre la continua apertura della piattaforma per le adesioni delle categorie interessate.

“La percentuale dei vaccinati varia, dunque, in relazione alle adesioni ricevute. Anche in virtù di un aumento numerico delle somministrazioni potrebbe esserci un decremento in termini percentuali dovuto quindi all’aumento delle adesioni”.