Si conclude il primo tempo tra Napoli–Pisa, match valevole per il quindicesimo turno del Campionato Primavera 2. Il punteggio al termine della prima frazione di gioco, vede in vantaggio gli azzurrini per una rete a zero. La rete è arrivata all’undicesimo minuto di gioco. Un calcio di punizione di Labriola porta il Napoli in vantaggio.